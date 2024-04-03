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Италия

Допинг

Сегодня, 09:48

Погба подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Сергей Разин
корреспондент
Поль Погба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Поль Погба. Погба мог стать легендой и взять пару «Золотых мячей». Но вместо этого закончит с клеймом допингера

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/20428107
Поль Погба
ФК Ювентус
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