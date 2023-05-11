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Сегодня, 18:27

Полузащитник «Милана» Беннасер пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Мария Гусева
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Полузащитник «Милана» и сборной Алжира Исмаэль Беннасер пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.

25-летний хавбек получил повреждение колена в первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (0:2). Беннасер был вынужден покинуть поле на 18-й минуте. Футболисту потребуется операция.

Сообщается, что на восстановление игрока уйдет 2-3 месяца. Таким образом, полузащитник пропустит остаток сезона.

В сезоне-2022/23 Беннасер провел за «Милан» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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ФК Милан
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