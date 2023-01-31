Черышев: «Венеция — просто шедевр, как будто попадаешь в сказку»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев поделился впечатлениями от жизни в Италии.

— Венеция — это просто шедевр, — цитирует Sport24 Черышева. — Я думаю, каждый, кто любит путешествия, должен хоть раз тут побывать и увидеть эту красоту своими глазами. По ощущениям как будто попадаешь в сказку, другой мир. Нет машин, мотоциклов. Передвигаться можно на выбор пешочком или на лодочке, а точнее гондоле. Отличный вид транспорта, надо сказать.

— А кухня?

— Все очень вкусно — паста, пицца. Но надо быть осторожным с такой едой — можно брюхо конкретное отрастить. Так что балую себя мучным нечасто.

— А что скажешь о местном вине?

— Я практически не пью алкоголь, поэтому вряд ли смогу выступить экспертом. Пробовал итальянское вино, и мне показалось, что оно очень похоже на испанское. На мой вкус, хорошее вино.

— Форма «Венеции» — самая модная из всех, в которых ты когда-либо играл?

— Да, очень красивая! Такое ощущение, что над ее дизайном поработали известные модельеры.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.