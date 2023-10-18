Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:32

Полузащитника Тонали могут дисквалифицировать на три года

Виктория Кравченко
Сандро Тонали.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может быть дисквалифицирован на три года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в отношении игрока идет расследование. Прокурор итальянской федерации может дисквалифицировать Тонали на три года.

Ранее Тонали на допросе в прокуратуре признал, что делал ставки на матчи «Милана». При этом он утверждает, что ставил только на те матчи, где он не играл. Если это действительно так, игрока нельзя будет обвинить в договорных матчах.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

Хавбек сборной Италии выступал за «Милан» с 2020 по 2023 год. Летом он перешел в «Ньюкасл».

Сандро Тонали
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Полузащитника Тонали могут дисквалифицировать на три года
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли сообщил, что Тонали подсказал ему приложение для ставок