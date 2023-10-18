Полузащитника Тонали могут дисквалифицировать на три года

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может быть дисквалифицирован на три года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в отношении игрока идет расследование. Прокурор итальянской федерации может дисквалифицировать Тонали на три года.

Ранее Тонали на допросе в прокуратуре признал, что делал ставки на матчи «Милана». При этом он утверждает, что ставил только на те матчи, где он не играл. Если это действительно так, игрока нельзя будет обвинить в договорных матчах.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

Хавбек сборной Италии выступал за «Милан» с 2020 по 2023 год. Летом он перешел в «Ньюкасл».