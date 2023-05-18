Представители защитника «Наполи» Ким Мин Джэ опровергли слухи о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед»

Представители защитника «Наполи» Ким Мин Джэ опровергли информацию о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед».

«То, что сделка с «МЮ» уже согласована, неправда. Ким сосредоточен на завершении сезона с «Наполи». К тому же еще не понятно, какие английские клубы попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона. Спешить некуда. «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес, когда Ким еще выступал в Китае, но это было лишь общение, без конкретики», — говорится в заявлении представителей футболиста, опубликованном изданием Star News Korea.

Ким Мин Джэ выступает за «Наполи» с июля 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего корейца в 50 миллионов евро.