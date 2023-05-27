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Италия

Сегодня, 18:40

Президент «Наполи» хочет сохранить Спаллетти

Виктория Кравченко
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет продолжить сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти и подписать с ним контракт на два года с повышением зарплаты, пишет Il Mattino. Однако специалист уже решил покинуть клуб.

Информируется, что специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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