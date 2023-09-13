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Италия

Сегодня, 08:23

«Реал» готов зимой купить Осимхена

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти зимой в чемпионат Испании, сообщает Fichajes.

По данным источника, игроком интересуется «Реал». Президент клуба Флорентино Перес лично хочет видеть 24-летнего форварда в команде. «Наполи» отпустит футболиста не менее чем за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А футболист забил три гола в трех матчах.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Реал
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17.09 16:00
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17.09 19:00
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