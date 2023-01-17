«Рома» готова поднять Дибале зарплату до 6 миллионов евро в год

«Рома» планирует продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, руководство готово предложить 29-летнему аргентинцу долгосрочное соглашение с зарплатой в 6 миллионов евро в год. По нынешнему контракту, который действует до конца июня 2025 года футболист зарабатывает 4,2 миллиона евро за сезон.

Дибала перешел в «Рому» на правах свободного агента в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду.