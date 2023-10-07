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Италия

Сегодня, 09:59

«Рома» уволит Моуринью, если клуб проиграет «Кальяри»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью будет уволен, если команда не выиграет в матче 8-го тура серии А против «Кальяри», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, владелец «Ромы» Дэн Фридкин уже подобрал замену 60-летнему итальянскому специалисту. «Волки» хотят пригласить Ханса-Дитера Флика, который ранее был уволен с поста главного тренера сборной Германии.

Матч «Кальяри» — «Рома» состоится 8 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сардиния Аренаа», начало — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент «Рома» занимает 13-е место в серии А. Команда набрала 8 очков за 7 туров.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
Серия А
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