Сафонов считает, что российским клубам не нужен Моуринью

Известный агент Алексей Сафонов считает, что Жозе Моуринью не слишком интересен российским клубам.

«Я думаю, Моуринью, скорее, где-то в Саудовской Аравии «всплывет», чем в России. Зачем ему Россия? Тут ему никто зарплату не предложит такую, чтобы его устроила. Да и когда он последний раз что-то выигрывал? Лигу конференций с «Ромой» в сезоне 2021/22? Я думаю, не пойдет сюда. И ему это не интересно, и нашим клубам Моуринью не слишком нужен. Разве что для понтов кто-то позовет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.