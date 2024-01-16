Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:45

Сафонов считает, что российским клубам не нужен Моуринью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный агент Алексей Сафонов считает, что Жозе Моуринью не слишком интересен российским клубам.

«Я думаю, Моуринью, скорее, где-то в Саудовской Аравии «всплывет», чем в России. Зачем ему Россия? Тут ему никто зарплату не предложит такую, чтобы его устроила. Да и когда он последний раз что-то выигрывал? Лигу конференций с «Ромой» в сезоне 2021/22? Я думаю, не пойдет сюда. И ему это не интересно, и нашим клубам Моуринью не слишком нужен. Разве что для понтов кто-то позовет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-mourin-yu-v-rossiyu-razve-chto-dlya-pontov-kto-to-pozovet/
Футбол
РПЛ
ФК Рома
Алексей Сафонов
Жозе Моуринью
3
Обсудить
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Балахнин объяснил, почему увольнение Моуринью из «Ромы» не стало неожиданностью