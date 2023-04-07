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Италия

Сегодня, 19:54

«Интер» не удержал победу над «Салернитаной» и продлил серию без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игровой момент в матче «Салернитана» — «Интер».
Фото Reuters
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«Интер» в гостях сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 29-го тура серии А — 1:1.

На 6-й минуте счет встречи с передачи Ромелу Лукаку открыл защитник миланцев Робин Гозенс. Хозяевам поля удалось отыграться благодаря голу Антонио Кандревы в компенсированное ко второму тайму время.

После этого матча команда Симоне Индзаги с 51 очком осталась на 4-м месте в Серии А, но в этом туре их может обойти «Рома». «Интер» продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей. В последний раз «нерадзурри» набирали три очка 5 марта в игре против «Лечче» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Салернитана» с 29 баллами сохранила 15-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 29-й тур
07 апр, 18:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:1
Интер
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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