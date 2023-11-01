Салуквадзе: «Хвича может стать самым великим грузинским футболистом»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе прокомментировал 17-е место полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в номинации на «Золотой мяч».

«То, что Кварацхелия занял 17-е место в номинации на «Золотой мяч» — большое событие для грузинского футбола. Думаю, любители футбола из России тоже рады за Хвичу. Я рад, что у нас есть такой футболист, у Квары еще все впереди. Его карьера в Европе только начинается. Хвича может стать самым великим грузинским футболистом и превзойти Каху Каладзе», — цитирует Metaratings.ru Салуквадзе.

В прошлом сезоне Хвиа забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 43 матчах за «Наполи».