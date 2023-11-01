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Италия

Сегодня, 03:13

Салуквадзе: «Хвича может стать самым великим грузинским футболистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе прокомментировал 17-е место полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в номинации на «Золотой мяч».

«То, что Кварацхелия занял 17-е место в номинации на «Золотой мяч» — большое событие для грузинского футбола. Думаю, любители футбола из России тоже рады за Хвичу. Я рад, что у нас есть такой футболист, у Квары еще все впереди. Его карьера в Европе только начинается. Хвича может стать самым великим грузинским футболистом и превзойти Каху Каладзе», — цитирует Metaratings.ru Салуквадзе.

В прошлом сезоне Хвиа забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 43 матчах за «Наполи».

Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-kvarackheliya-mozhet-stat-samym-velikim-gruzinskim-futbolistom-dumayu-v-rossii-tozhe-rady-za-khvichu-300781/
Лаша Салуквадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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