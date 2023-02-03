Сарри объяснил, почему Пеллегрини не сыграл с «Ювентусом» в Кубке Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после поражения от «Ювентуса» в 1/4 финала Кубка Италии объяснил, почему новичок команду Лука Пеллегрини не вышел на поле.

Римский клуб арендовал игрока у туринцев в конце трансферного окна. Ранее Сарри работал с хавбеком в «Юве».

«Я тренировал его слишком мало. Помню, в июле он получил травму, а в августе у меня были проблемы, так что мы нечасто виделись. Он прирожденный левоногий защитник, но я сообщил ему плохие новости. Защитник, перешедший в команду 31 января, никогда не будет у меня сразу же основным игроком. Это не вина игроков, а моя. Я играю с другим защитным стилем, держу высокую линию, так что это непросто», — цитирует Football Italia Сарри.

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».