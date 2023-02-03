Сарри: «Ювентус» заплатит столько, сколько должен, а затем снова станет сильным"

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал возможное снятие еще 20 очков с «Ювентуса», который ранее тренировал специалист. Римская команда проиграла туринцам в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я не заседал в совете директоров, мы не сделали ничего, кроме одолжения клубу, когда они попросили. Это история великих клубов, иногда бывают такие моменты. Подобное случалось с другими велики клубами. «Ювентус» — сильный клуб, они заплатят столько, сколько должны, а затем вернутся и снова станут сильными», — цитирует Football Italia Сарри.

Ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала и клуб сейчас находится на 13-м месте в турнирной таблице, имея 23 очка.

Таким образом, в случае снятия еще 20 очков, «Ювентус» может оказаться в зоне вылета во второй дивизион страны.