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Италия

Сегодня, 16:51

Семин заявил, что Осимхен помогает Кварацхелии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер Юрий Семин высказал мнение о спаде «Наполи» и грузинского хавбека команды Хвичи Кварацхелии.

«Не думаю, что Хвича перестал быть загадкой для соперников. Я же, наоборот, считаю, что он выделяется на поле, хорошо играет. Хвича показывает стабильно высокий уровень игры, и у него великолепные показатели. Другое дело, когда нет Осимхена, то ему сложнее. Они помогли друг другу. Надеемся, Виктор скоро заиграет. Наверное, у «Наполи» есть небольшой спад. Возможно, матч с «Миланом» подтвердит, так это или нет», — приводит слова Семина Sport24.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-semin-khviche-slozhneye-kogda-net-osimkhena-oni-pomogli-drug-drugu
Хвича Кварацхелия
Футбол
Юрий Семин
серия А
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  • serkonol

    как же жаль, что 2 матча лч начинаются в одинаковое время. а смотреть параллельно, так себе удовольствие.

    17.04.2023

  • Исмаил Булгарин

    Он просто отдыхал прошлый сезон, а теперь его свежесть по сравнению с другими футболистами Серии А кончилась... Ну и естественно Осимхен оттягивал на себя много внимания защитников.

    17.04.2023

    • Слуцкий объяснил, почему в РПЛ Кварацхелии было тяжелее, чем в серии А