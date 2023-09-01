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Сегодня, 15:50

Серия А: расписание матчей и трансляции чемпионата Италии 1 — 3 сентября

Матч «Сассуоло» — «Верона» откроет третий тур серии А 1 сентября в 19.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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С 1 по 3 сентября пройдут матчи третьего тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание и трансляции матчей 3 тура чемпионата Италии 1 — 3 сентября

1 сентября. 19:30. «Сассуоло» — «Верона»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

1 сентября. 21:45. «Рома» — «Милан»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

2 сентября. 19:30. «Болонья» — «Кальяри»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

2 сентября. 19:30. «Удинезе» — «Фрозиноне»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

2 сентября. 21:45. «Аталанта» — «Монца»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

2 сентября. 21:45. «Наполи» — «Лацио»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

3 сентября. 19:30. «Интер» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

3 сентября. 19:30. «Торино» — «Дженоа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

3 сентября. 21:45. «Эмполи» — «Ювентус»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

3 сентября. 21:45. «Лечче» — «Салернитана»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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