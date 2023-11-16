Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport.

По данным источника, туринскому клубу придется заплатить 15 миллионов евро за российскогоо игрока. Аллегри ценит Сперцяна за тактическую адаптируемость и возможность сыграть на нескольких позициях.

9 ноября стало известно, что «Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести Сперцяна. По информации Tuttosport, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне игрок провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 7 голами и 3 результативными передачами.