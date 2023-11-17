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Италия

Сегодня, 11:13

Защитник «Милана» Флоренци не будет дисквалифицирован из-за игр на ставках

Алессандро Флоренци.
Фото AFP
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Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках, сообщает La gazzetta dello sport.

По информации источника, игрок сборной Италии на допросе в прокуратуре Турина сообщил, что ставил деньги на рулетку и другие игры, но никогда не делал ставок на футбол. С точки зрения уголовного права Флоренци грозит штраф за ставки на нелегальных сайтах, но спортивная дисквалификация ему не грозит.

Ранее сообщалось, что футболист миланского клуба находится под следствием прокуратуры Турина по делу о незаконных ставках.

32-летний Флоренци в сезоне-2023/24 принял участие в 13 матчах во всех турнирах, но не отметился ни одним результативным действием. Действующий контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года.

Алессандро Флоренци
Футбол
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