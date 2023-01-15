Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта с «Наполи»

Сегодня, 10:25
Итальянский специалист Лучано Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.
По информации источника, Спаллетти планирует продлить контракт до лета 2025 года.
63-летний итальянец возглавил «Наполи» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.
В нынешнем сезоне «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков в 18 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования