«Специя» возьмет Шомуродова в аренду до конца сезона за 1,5 миллиона евро

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов перейдет в «Специю» на правах аренды, сообщает Sky Sport.

По данным источника, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона без опции обязательного выкупа.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Шомуродов провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.