Стало известно, когда Миранчук сможет сыграть за «Торино» после травмы

Как сообщили «СЭ» коллеги из туринского издания Tuttosport, 27-летний полузащитник «Торино» Алексей Миранчук с большой долей вероятности попадет в заявку «быков» на матч 28-го тура серии А «Сассуоло», который состоится 3 апреля.

Травма, полученная нашим легионером перед прошедшей 19 марта встречей 27-го тура с «Наполи» (0:4), не позволившая ему прибыть вылететь в расположение сборной России, оказалась не слишком серьезной.

Напомним, что права на Миранчука принадлежат «Аталанте», которая отдала хавбека гранатовым в аренду до конца сезона-2022/23. Предполагаемая сумма выкупа Алексея составляет 12 миллионов евро.