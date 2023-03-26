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Италия

Сегодня, 12:04

Якубко: «У Карпина не было никаких задач. Кому нужны эти товарищеские матчи?»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко оценил результаты сборной России в последних товарищеских матчах.

«Считаю, что в целом Карпин — хороший специалист. Но у него не было никаких задач. Непонятно за что было играть в четырех последних матах. Я согласен, что сборная России должна обыгрывать и Узбекистан, и Таджикистан, и Иран. Уровень футбола в России выше, чем в этих странах. В то же время надо понимать, что у игроков и тренеров не то чтобы нет мотивации, но не совсем понятно, за что они играли. Кому нужны эти матчи? Они проводятся только для того, чтобы была практика. Надо принимать эти результаты в контексте ситуации. Я понимаю и болельщиков, и футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-u-karpina-ne-by-lo-nikakih-zadach-komu-nuzhny-e-ti-tovarishheskie-matchi/
Мартин Якубко
Сборная России по футболу
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