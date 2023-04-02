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Италия

Сегодня, 09:12

Станкович надеется на победу «Сампдории» в матче с «Ромой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович рассказал о настрое команды на матч 28-го тура серии А с «Ромой».

«В последние две недели мы хорошо потренировались, а победа над «Вероной» придала нам положительной энергии и веры в то, что мы можем спастись. Мы будем пробовать все наши шансы. Мы неплохо сыграли в Турине против «Ювентуса» и попробуем то же самое против «Ромы», — цитирует Станковича ITASportPress.

«Сампдория» занимает предпоследнае место в турнирной таблице серии А. С «Ромой» команда встретится сегодня, 2 апреля. Начало — в 19.00 мск.

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Деян Станкович
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