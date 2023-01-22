Тедеско не ведет переговоры с «Фиорентиной», но может оказаться в серии А летом

22 января, 23:17
В субботу экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско посетил матч 19-го тура серии А «Фиорентина» — «Торино» (0:1) и стал свидетелем гола, забитого Алексеем Миранчуком.
При этом визит немца с итальянскими корнями на стадион во Флоренции носил частный характер. Как стало известно «СЭ», сейчас Тедеско не ведет переговоров с «фиалками» о назначении вместо Винченцо Итальяно, о чем пишет ряд местных СМИ.
В то же время Доменико действительно надеется найти работу на Апеннинах — не исключено, что летом его кандидатура будет рассмотрена одним из клубов первой десятки.
Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Последним местом работы 37-летнего немца был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Кубок Германии.
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