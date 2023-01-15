«Торино» на домашнем поле уступил «Специи»

Сегодня, 18:56
«Торино» проиграл «Специи» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 0:1.
Победу «Специи» принес гол Мбалы Нзолы. Гол, который забил Никола Влашич из «Торино» на 45-й минуте встречи, не был засчитан из-за офсайда.
Россиянин Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе клуба из Турина, но не отличился результативными действиями за 67 минут проведенного на поле времени.
«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. «Специя» с 18 очками расположилась на 16-й строчке.
В другом матче «Болонья» обыграла «Удинезе» — 2:1.
У «Болоньи» отметились Никола Сансоне и Стефан Пош. В составе «Удинезе» автором единственного гола стал Бету.
«Удинезе» идет на 8-й строчке в серии А (25 очков). «Болонья» занимает 11-е место (22 очка).
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