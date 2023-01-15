Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:56

«Торино» на домашнем поле уступил «Специи»

Алина Савинова
«Торино» — «Специя».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Торино» проиграл «Специи» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Победу «Специи» принес гол Мбалы Нзолы. Гол, который забил Никола Влашич из «Торино» на 45-й минуте встречи, не был засчитан из-за офсайда.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе клуба из Турина, но не отличился результативными действиями за 67 минут проведенного на поле времени.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. «Специя» с 18 очками расположилась на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 18-й тур
15 янв, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Специя

В другом матче «Болонья» обыграла «Удинезе» — 2:1.

У «Болоньи» отметились Никола Сансоне и Стефан Пош. В составе «Удинезе» автором единственного гола стал Бету.

«Удинезе» идет на 8-й строчке в серии А (25 очков). «Болонья» занимает 11-е место (22 очка).

Италия. Серия А. 18-й тур
15 янв, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Болонья

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Болонья
ФК Специя
ФК Торино
ФК Удинезе
3
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Газзаев: «Кварацхелия ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства»

Агент Миранчука: «Алексей играет, это самое главное! Он на хорошем счету в клубе»