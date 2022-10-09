«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в чемпионате Италии

Сегодня, 17:57
«Удинезе» на домашней арене сыграл вничью с «Аталантой» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:2.
В составе хозяев голами отметились Жерар Деулофеу и Неуэн Перес.
У гостей отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль, реализовавший пенальти.
«Аталанта» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Удинезе» располагается на 3-м месте с 20 очками.
В другом матче чемпионата Италии «Монца» обыграла «Специю» — 2:0.
Голы на свой счет записали Карлос Аугусту и Пабло Мари.
«Салернитана» одержала победу над «Вероной» — 2:1.
В составе «Вероны» гол забил Фабио Депаоли.
У «Салернитаны» отличились Кшиштоф Пентек и Булай Диа, принесший своей команде победу в добавленное время.