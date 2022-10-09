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Италия

Сегодня, 17:57

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в чемпионате Италии

Мария Гусева

«Удинезе» на домашней арене сыграл вничью с «Аталантой» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе хозяев голами отметились Жерар Деулофеу и Неуэн Перес.

У гостей отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль, реализовавший пенальти.

«Аталанта» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Удинезе» располагается на 3-м месте с 20 очками.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:2
Аталанта

В другом матче чемпионата Италии «Монца» обыграла «Специю» — 2:0.

Голы на свой счет записали Карлос Аугусту и Пабло Мари.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
2:0
Специя

«Салернитана» одержала победу над «Вероной» — 2:1.

В составе «Вероны» гол забил Фабио Депаоли.

У «Салернитаны» отличились Кшиштоф Пентек и Булай Диа, принесший своей команде победу в добавленное время.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:1
Верона

Футбол
ФК Аталанта
ФК Верона
ФК Монца
ФК Салернитана
ФК Специя
ФК Удинезе
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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