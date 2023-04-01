УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о махинациях

УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых махинациях в обмен на отказ от участия в проекте Суперлиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, глава УЕФА Александер Чеферин пообещал помощь туринскому клубу, если руководство откажется от идеи Суперлиги до решения суда Европейского союза. Ожидается, что оно будет вынесено до конца года.

На данный момент продолжается расследование прокуратуры о финансовых махинациях «Ювентуса». С клуба уже были сняты 15 очков в серии А.