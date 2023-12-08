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Италия

Сегодня, 11:58

В «Интере» сообщили, что подпишут новый контракт с Мартинесом на пять лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о переговорах с форвардом Лаутаро Мартинесом о продлении контракта.

«Мы ведем переговоры о продлении контракта с Мартинесом, он будет рассчитан на пять лет. Лаутаро любит «Интер», и наши переговоры продвигаются успешно», — приводит слова Маротта инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес сыграл 19 матчей во всез турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
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