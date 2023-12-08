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Италия

Сегодня, 12:29

Коэ: «Лаутаро Мартинес — один из 3 лучших игроков в мире»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ оценил выступление нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Он считает в том, что футболист входит в тройку лучших игроков в мире.

«Сейчас Лаутаро Мартинес входит в тройку лучших нападающих в мире. Он вырос, теперь он капитан клуба. Продление контракта с ним важно с точки зрения стабильности клуба, роста. Он капитан, он лидер, он бомбардир клуба», — цитирует слова Коэ fcinter1908.it.

В этом сезоне Мартинес провел 14 мтачей в серии А, забив 13 голов и сделав 2 ассиста.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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