Журналист из Италии: «Переход Кокорина в «Фиорентину» войдет в историю как один из самых провальных трансферов»

Журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио поделился мнением о провальном переходе российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров. С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль», — сказал Джаннатазио в интервью «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний форвард принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа российский футболист находится в «Арисе» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.