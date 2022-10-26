В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича неприкасаем. Он абсолютно точно не продается», — приводит слова Джунтоли в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. На счету 21-летнего грузина 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах за итальянский клуб.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования