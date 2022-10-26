Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом». Он отказался от предложения туринцев

Полузащитник Адриен Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом», информирует La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб сделал предложение 27-летнему игроку по новому соглашению, на что получил отказ.

Действующий контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 10 матчах за туринскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Прошедшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта, хотя «Юве» был готов отпустить игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.