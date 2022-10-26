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Италия

Сегодня, 18:04

Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом». Он отказался от предложения туринцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Адриен Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом», информирует La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб сделал предложение 27-летнему игроку по новому соглашению, на что получил отказ.

Действующий контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 10 матчах за туринскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Прошедшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта, хотя «Юве» был готов отпустить игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Адриен Рабьо
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