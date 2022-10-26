Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом». Он отказался от предложения туринцев

Сегодня, 18:04
Полузащитник Адриен Рабьо не намерен подписывать новый контракт «Ювентусом», информирует La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб сделал предложение 27-летнему игроку по новому соглашению, на что получил отказ.
Действующий контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 10 матчах за туринскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Прошедшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта, хотя «Юве» был готов отпустить игрока.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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