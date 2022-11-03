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Италия

Сегодня, 17:50

В Неаполе неизвестные угнали машину Хвичи Кварацхелии

Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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Неизвестные угнали машину полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

Автомобиль 21-летнего грузина Mini Countryman был похищен утром в четверг, 3 ноября. Машина стояла рядом с домом футболиста в Неаполе. Кварацхелия не пострадал при инциденте и сообщил о краже в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку на клубную базу.

В этом году многие футболисты столкнулись с аналогичной проблемой. Ранее украли машину у полузащитника «Ромы» Мохамеда Камара, также были попытки проникновения в дома хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Марии и защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Ранее футболист выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
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