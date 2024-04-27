«Венеция» выиграла третий матч подряд, в Италии Ваноли назвали «предводителем»

В пятницу, 26 апреля, «Венеция» одержала волевую победу над «Кремонезе» (2:1) в домашнем матче 34-го тура серии В.

За три игры до конца чемпионата команда экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли на 7 очков опережает последнего соперника, идущего как раз на 4-м месте.

Борьба за вторую прямую путевку в серию А идет теперь только между «Комо» и «Венецией» (по 67 очков, но у конкурента венецианцев на матч меньше).

La Gazzetta dello Sport назвала Ваноли «предводителем» в своем материале о встрече с «Кремонезе», подчеркнув, что Паоло перевернул ее ход заменами. Оценка издания — 7,5. Corriere dello Sport и Tuttosport поставили 51-летнему специалисту по 7,0.

В следующем туре «Венеция» отправится на выезд к «Катандзаро», идущему в серии В пятым. Игра состоится 1 мая.