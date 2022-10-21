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Италия

21 октября, 23:38

«Ювентус» с разгромным счетом обыграл «Эмполи»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Ювентус» — «Эмполи» — 4:0.
Фото Reuters

«Ювентус» дома обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе команды отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дубль). Отметим, что на 66-й минуте Кин забил второй гол, но он был не зачитан из-за офсайда.

«Ювентус» выиграл второй матч подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).

Туринский клуб в следующем туре сыграет с на выезде с «Лечче» 29 октября, а команда из города Эмполи 30 октября примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 11-й тур
21 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
4:0
Эмполи
Адриен Рабьо
Мойзе Кин
ФК Эмполи
ФК Ювентус
1
0
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