«Ювентус» с разгромным счетом обыграл «Эмполи»

«Ювентус» дома обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе команды отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дубль). Отметим, что на 66-й минуте Кин забил второй гол, но он был не зачитан из-за офсайда.

«Ювентус» выиграл второй матч подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).

Туринский клуб в следующем туре сыграет с на выезде с «Лечче» 29 октября, а команда из города Эмполи 30 октября примет «Аталанту».