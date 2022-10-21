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Сегодня, 18:53

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри: «С этого момента мы больше не должны совершать ошибок»

Мария Гусева

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

«Это будет непростой матч, в прошлом сезоне они обыграли нас дома. «Эмполи» — быстрая и техничная команда, которая физически вымотает нас. Чтобы обыграть их, мы должны соответствовать. С этого момента и до конца года мы больше не должны совершать ошибок», — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» набрал 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» располагается на десятой строчке с 11 очками.

Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится сегодня, 21 октября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Эмполи
Массимилиано Аллегри
серия А
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Серия А: «Фиорентина» — «Интер», «Рома» — «Наполи» и другие матчи 11-го тура