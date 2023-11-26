26 ноября «Ювентус» в Турине в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграет против «Интера». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями противостояния «Ювентус» — «Интер».

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru проведет бесплатную видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Интер». Прямой эфир начнется в 22.40 мск. Встречу также можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 1» по подписке.

Туринцы тренера Массимилиано Аллегри с 29 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице серии А. «Интер» Симоне Индзаги — первый в чемпионате с 31 баллом.

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