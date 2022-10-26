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Италия

Сегодня, 10:37

«Ювентус» не уволит Аллегри после вылета из Лиги чемпионов. Он сохранит свой пост до ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба не отправит 55-летнего специалиста в отставку, по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время паузы клуб проведет оценку работы тренера.

Ранее «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа. Команда впервые с 2014 года пропустит плей-офф турнира.

Отметим, что фанаты туринского клуба требуют отставки Аллегри. Они вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.

В чемпионате Италии «Ювентус» занимает восьмое место, набрав 19 очков в 11 матчах.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1585023004395724800?s=20&t=sc2xshQreBUwP-Lx0jRv4A

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Лига чемпионов УЕФА
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