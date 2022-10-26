«Ювентус» не уволит Аллегри после вылета из Лиги чемпионов. Он сохранит свой пост до ЧМ-2022

«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба не отправит 55-летнего специалиста в отставку, по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время паузы клуб проведет оценку работы тренера.

Ранее «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа. Команда впервые с 2014 года пропустит плей-офф турнира.

Отметим, что фанаты туринского клуба требуют отставки Аллегри. Они вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.

В чемпионате Италии «Ювентус» занимает восьмое место, набрав 19 очков в 11 матчах.