«Ювентус» не уволит Аллегри после вылета из Лиги чемпионов. Он сохранит свой пост до ЧМ-2022

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«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, руководство клуба не отправит 55-летнего специалиста в отставку, по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время паузы клуб проведет оценку работы тренера.
Ранее «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа. Команда впервые с 2014 года пропустит плей-офф турнира.
Отметим, что фанаты туринского клуба требуют отставки Аллегри. Они вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.
В чемпионате Италии «Ювентус» занимает восьмое место, набрав 19 очков в 11 матчах.
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Основные источники исследования