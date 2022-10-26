СМИ: Криштиану Роналду в обход финансовой отчетности получил 20 миллионов евро от «Ювентуса»

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«Ювентус» скрыл выплату в размере 20 миллионов евро, которую получил бывший нападающий команды Криштиану Роналду, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.
Ранее Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования