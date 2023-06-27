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Италия

Сегодня, 16:37

«Ювентус» подпишет форварда «Лилля» Веа за 12 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Ювентус» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Тимоти Веа, сообщает Goal.com.

По данным источника, трансфер 23-летнего американца обойдется туринцам в 12 миллионов евро. Отмечается, что Веа уже согласовал с «Юве» условия личного контракта. Медосмотр форварда запланирован на конец недели.

В сезоне-2022/23 Веа сыграл за «Лилль» 32 матча во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Лилль
ФК Ювентус
Тимоти Веа
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