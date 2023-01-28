Моуринью рассказал о состоянии здоровья Вейналдума

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

«Время помогает. Он начинает делать небольшие задания с командой. Он проходит обследования каждые 15 дней, чтобы узнать, как идет его восстановление. Нужна неделя или десять дней, чтобы он начал тренироваться с командой, и две или три недели, чтобы он имел возможность сыграть несколько минут. Все идет хорошо», — приводит слова Моуринью Pazzi Di Fanta.

21 августа 2022 года Вейналдум на тренировке получил перелом большеберцовой кости правой ноги.

«Рома» арендовала 31-летнего голландца этим летом у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа. В текущем сезоне он провел за римлян 1 матч в серии А.