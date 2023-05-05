«Наполи» — чемпион Италии! Спустя 33 года. Впервые после Диего Марадоны, который за пять месяцев увидел с небес то, чего никак не мог после себя-игрока увидеть на Земле — титулы чемпиона мира у сборной Аргентины и чемпиона Италии у «Наполи».
Я был в Неаполе однажды — летом 2012 года. Не на футболе, просто как турист: отдыхали с женой неподалеку, на невероятном по красоте Амальфитанском побережье, в Амальфи и Сорренто, и никак не могли упустить возможность сгонять в Неаполь.
Помню изумление, когда увидел марадонианскую церковь. Мне стало ясно, ЧТО такое для этих людей футбол вообще и их главный герой в особенности. Но в еще больший ступор впал на одном из оживленных перекрестков. Это был самый живописный автомобильно-мотоциклетный хаос, который я видел в жизни. Невероятное количество транспорта ехало в любых направлениях вопреки всяким правилам дорожного движения и при этом каким-то образом ухитрялось не сталкиваться. Вот таким я и представлял себе юг Италии.
Что происходило там в ночь с четверга на пятницу, после золотой ничьей в матче «Удинезе» — «Наполи», — представить боюсь.
Теперь в главных ролях фильма, спродюсированного владельцем клуба Аурелиоди Лаурентисом, как раз таки кинопродюсером, — нигериец и грузин, которыми руководит 64-летний лысый дядя, никогда прежде не выигрывавший скудетто. Вернее, выигрывавший — но русское. С «Зенитом».
История Лучано Спаллетти по продолжительности ожидания чемпионства в Италии напоминает Константина Бескова и Юрия Семина. Константин Иванович первую свою команду, «Торпедо», возглавил в высшей лиге в 1956 году, а золото взял со «Спартаком» в 79-м, 23 года спустя, где-то за месяц до 59. Уже будучи к тому времени тренером серебряных призеров Евро и финалистов Кубка кубков.
Юрий Палыч стартовал в высшей лиге как и.о. в 1982 году в «Кубани», а первое золото выиграл в 55 с «Локомотивом» — ровно 20 лет спустя.Уже после четырех Кубков и 16 лет во главе красно-зеленых (ну, 15, минус год в Новой Зеландии).
Работай, будь предан профессии, развивайся, терпи, отстаивай свои убеждения, собирай парней, которые смогут их лучше всего выразить на поле, верь в себя — и однажды все придет. Спаллетти — очередное тому доказательство, и я как человек, знакомый с Лучано, делавший с ним большое интервью (о чем расскажу позже), очень за него рад. Его «Наполи», потеряв год назад таких мастеров, как Инсинье и Кулибали, совсем не казалось в тот момент командой, способной на скудетто. Но весь этот сезон она играла максимально талантливо и красиво. Ликуй, Неаполь!
Этот город страдал от футбола гораздо чаще, чем ликовал. Его болельщики — действительно от слова «болеть» в его прямом значении. Но изредка счастье выпадает и на их долю!
Масштаб обаяния при первой встрече у Спалетти — сумасшедший. Я прочувствовал это на себе. Мы делали с ним большой эксклюзив для «СЭ» в конце весны 2010 года, когда он здорово начал свой первый сезон в «Зените», который завершится золотом после двух чемпионских титулов подряд у «Рубина». На базе в Удельной и говорили.
Для начала я выяснил, что он — Лучано Карлович. А произошло это при помощи такого вопроса: «В курсе ли вы, что российских тренеров игроки именуют по имени-отчеству? И как, соответственно, зовут вашего отца?»
Ответ Спаллетти чуть ли не на слезу пробил. И запомнился мне навсегда:
— О такой традиции я не знал, но мне очень приятно, что вы меня об этом спрашиваете. К сожалению, моего отца уже нет в живых. А звали его Карло. Это человек, к которому я был более чем привязан и которого мне очень не хватает.
Кстати, когда я приехал в Россию, то обнаружил деталь, которая мне о нем невольно напомнила. Отец обожал супы — минестроне и другие. Родители жили в деревне, папа всегда был в контакте с природой, вставал рано утром и шел работать в поле, когда еще было очень зябко. А когда с холода возвращаешься домой, хочется съесть чего-то горячего. Поэтому мама всегда готовила ему суп.
И вот теперь, в России, я столкнулся с тем, что здесь любят и часто едят супы. Из-за климата или чего-то другого, но дело обстоит именно так. Мне это очень нравится. В том числе и потому, что напоминает об отце.
Сейчас проглядел то интервью, там было еще много разных интересных деталек. Лучано назвал себя, невзирая на работу в Риме, «в душе деревенским жителем». Сказал: «С Анчелотти мы как братья», поведал, как они с Папой Карло (но не со своим) пообедали в Лондоне у того дома, когда Лучо приехал к нему посмотреть, как работает «Челси». Если с тех пор не рассорились, вчера вечером из Мадрида в Неаполь (точнее, в Удине) явно прилетели поздравления. На слова Ди Натале, что Спаллетти — «добрый человек», тот отреагировал со смехом: мол, Ди Натале — очень хороший футболист, но эта цитата показывает, «что и льстец он первоклассный».
Это ведь именно Спаллетти определил Игоря Денисова в чистые опорники — раньше он играл ближе к атаке. А мне он назвал Гарика «грузовиком, перегораживающим дорогу». И на вопрос, согласился бы он совмещать посты в «Зените» и сборной, ответил: «Конечно!»
Вспомнили и 1:7 его «Ромы» от «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Спаллетти рассуждал:
— Ребята тогда были расстроены сильнее меня, и надо было их встряхнуть психологически. Ты как тренер должен в такие моменты думать не о себе, а о них. И когда потом успехи приходят вновь, ты начинаешь понимать одну важную вещь. То, что даже самая яркая победа не возносит тебя навечно на пьедестал, а самое тяжелое поражение — не конец света.
Жизнь показала, как он тогда был прав. Кстати, мне сразу после тех 1:7 довелось попасть на «Стадио Олимпико» на матч «Рома» — «Сампдория», и римляне так красиво, как они умели, разнесли генуэзцев — 4:0, словно их только что не ударили обухом по башке на «Олд Траффорд».
Помню, под каким могучим впечатлением уходил после того интервью. Жизнь, как обычно, оказалась намного сложнее и вскрыла потом разные свойства его характера, — но кто без греха? Про историю в «Зените» даже не говорю, это отдельная тема, но был ведь и Тотти. В первый заход Лучано в «Рому» — любимец и идеал, во второй — наоборот. А ведь мне Спаллетти говорил:
— Тотти на самом деле очень приятный человек, который любит партнеров по команде и делает то же, что и остальные. Более того, уверен, что любой другой человек, обладая мастерством Тотти, не был бы так доступен и открыт, как он. Слухи о нем распространяют любители сенсаций. Как я их называю, репортеры-«снайперы», которые специально выслеживают звезд и ждут, пока те оступятся, чтобы сделать им больно.
Во второй заход в «Рому» между Спаллетти и Тотти развернется настоящая война. Интересно, поздравил ли Ческо тренера сейчас? Изменил ли свое видение, закончив играть?..
У Спаллетти было еще много взлетов и падений — но до вершины он все никак не поднимался. Ругался с другими тренерами — помните, как отказался пожать руку Рую Витории после второго за три месяца поражения «Наполи» в Лиге Европы от «Спартака», когда оттолкнул от себя многих людей в России? Полтора года с тех пор прошло — а кажется, что было в другой жизни. При том что я посчитал: в обоих матчах у неаполитанцев было по 9 будущих чемпионов Италии.
А для других тренеров он, напротив, был душкой — помню, в каком восторге остался Леонид Слуцкий от поездки на стажировку к Спаллетти в «Рому» еще до того, как они пересеклись в чемпионате России. А пересекшись, на «Арене Химки» обнялись...
Спаллетти преодолел долгий путь к скудетто, очень долгий. Иной бы плюнул и сошел с дистанции. А другого в 64 просто не наняли бы в клуб, который на что-то претендует. Всем же нужны молодые, современные. Но, может, истории с «братом» Спаллетти по фамилии Анчелотти и с самим Лучано кого-то чему-то научат.
Его команды всегда играли в очаровательный футбол, но самому Спаллетти при ярчайшем первом впечатлении не хватало внутренней стабильности характера, чтобы не испортить отношения с игроками и удержать ситуацию в раздевалке под контролем. Из-за этого его считали тренером на два сезона. Потом от него уставали, и результаты просаживалсь.
Хотя со временем людям свойственно смотреть на вещи по-другому — и вот сегодня, например, Александр Кержаков выразил сожаление, что в «Зените» назвал Лучано лицемером. Потому что, став тренером, понял, сколько разных «эго» надо учитывать. Но не надо под влиянием вчерашнего титула и обелять вообще все, что было. Жизнь — не линейная штука.
Сейчас у него в «Наполи», кстати, как раз второй сезон. Триумф должен эту историю эмоционально продлить. А может, он вообще помудрел, выучил уроки — и прежние тенденции более неуместны.
Для Хвичи с ним сезон вообще первый. То есть он еще в полной мере под обаянием Лучано Карловича. Вся Грузия сейчас празднует и славит обоих.
Когда мы перед отъездом Квары в Неаполь немножко с ним говорили, он подчеркивал, как хочет поработать именно со Спаллетти. А Юрий Палыч мне рассказывал, что именно Лучано настоял на покупке грузина. Без Хвичи этого скудетто бы точно не было! Он ведь заменил Инсинье, капитана. Градус ожиданий и требований был соответствующий.
Хвича 10 месяцев назад сказал мне, что перед трансфером говорил с Лучано по-английски. Но в Грузии знающие люди рассказали, что случались у них и разговоры на русском — чтобы, когда Лучано это было нужно, никто вокруг не понял. Хитрый лис!
С момента нашей с ним беседы в Удельной прошло 13 лет. Огромная дистанция для тренера. На ней было много разочарований, но они не стали для него стоп-краном. Он рассказывал мне о своей приверженности атакующему футболу: «Чтобы стать чемпионом, нужно выигрывать матчи. А чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. И я всегда очень высоко ценил тренеров, которые, обладая исполнителями высокого класса, проповедуют атакующий футбол!»
Не каждый тренер в Италии, тем более тогда, так думал. Но Спаллетти остался верен себе — и, играя в атаку, пришел к скудетто.
С триумфом, Лучано Карлович!