Уход Лукаку и Онана пошел на пользу «Интеру». Теперь у команды Индзаги нет слабых мест

Игра миланцев восхищает.

В прошлом сезоне Симоне Индзаги сделал «Интер» мощной силой, с которой приходилось считаться не только в Италии. Команда выиграла Кубок и Суперкубок страны, финишировала в чемпионате в топ-3, а в Лиге чемпионов и вовсе добралась до финала. В решающем матче за титул миланцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), но показали образцовую игру против «машины» Гвардиолы.

Пик для нерадзурри? Нет. Летом Симоне пересобрал свое детище, и «Интер» стал еще сильнее. Сейчас черно-синие лидируют в серии А, проиграв лишь единожды. Миланский клуб забил больше всех и пропустил меньше всех. В ЛЧ дела идут как минимум не хуже: выход в плей-офф уже обеспечен, осталось только разыграть первую строчку в квартете с «Реал Сосьедад».

На данный момент «Интер» — одна из лучших команд в Европе. Почему? Ответ прост: у Индзаги все работает как часы. Могут меняться игроки, но система отлажена на 100 процентов, и она стабильно приносит результат. А после точечных трансферов у них нет слабых мест.

Янн Зоммер. Фото AFP

Уход Онана и покупка Зоммера — величайшие сделки в истории клуба

Продажа камерунца за 50 миллионов евро — гениальный ход спортивного директора «Интера» Джузеппе Маротты. Особенно хорошо это видно сейчас, когда Онана регулярно совершает результативные ошибки в матчах за «МЮ». На него нерадзурри не могли положиться в важных матчах.

Другое дело — Зоммер. Он обошелся миланцам в 13 процентов от стоимости африканца и с первых же минут на поле показал класс. Прямо сейчас Янн — лучший в итальянском чемпионате по проценту сейвов (84,2) и первый по количеству сухих матчей (10). Для сравнения: Онана сыграл «на ноль» только в восьми встречах за весь прошлый год.

Зоммер превзошел камерунца практически во всем: он лучше действует на линии, чаще страхует защитников вне штрафной, хорош на выходах и в игре ногами. Благодаря его надежной игре «Интер» стал более раскрепощенным.

Маркус Тюрам. Фото Reuters

Тюрам идеально заполнил пустоту в атаке. Их тандем с Мартинесом разрывает Италию

Летняя трансферная сага, связанная с уходом Лукаку, не могла пройти мимо вас. О скандальном метании бельгийца между разными клубами говорили везде. «Интеру» нужно было найти замену мощному форварду, тем более что клуб еще покинули Джеко и Корреа.

Выбор пал на сына легендарного Лилиана Тюрама, чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции. И тут миланцы точно не прогадали.

Одно из сильнейших качеств Маркуса — рывки за спину. Француз обладает молниеносной скоростью и отлично удерживает мяч под давлением. Тюрам играет очень подвижно, независимо от плана на игру. Он регулярно смещается на фланги и любит выводить партнеров на ударные позиции.

Показательная атака была в игре с «Ювентусом» (1:1). Реактивный форвард пронесся по бровке и идеальной передачей нашел своего одноклубника. Лаутаро Мартинес не промахнулся.

На данный момент француз является лучшим ассистентом серии А (шесть голевых передач), второй — по ожидаемым голам (7.7 xG) и второй — по ударам в створ (17). По последним двум показателям его опережает только Мартинес. Это одна из самых эффективных связок Европы. Их тандем крушит все на своем пути.

Прогресс аргентинца в этом сезоне невозможно не заметить: возросла результативность, увеличился объем беговой работы, видны серьезные улучшения в области игрового мышления (капитан «Интера» стал больше играть без мяча, идеально выбирать позицию). Лаутаро находится в монструозной форме, об этом говорит статистика.

Хватит ли «Интер» на весь сезон?

Смущает одно: сейчас у нерадзурри дела идут слишком хорошо. Внутри команды отличная атмосфера, есть результат, идеально вписались новички. Есть ощущение, что миланцы находятся если не на пике формы, то близко к нему. Одна из задач Индзаги — не расплескать эту энергию и сделать так, чтобы силы его игроков не иссякли слишком рано.

Есть опасения за центральных защитников и полузащиту. В обороне играют возрастной Ачерби и травматичный де Врей. Очевидно, что замены Барелле в центре поля попросту нет. Их трио с Мхитаряном и Чалханоглу выглядит настолько идеальным, что если этот механизм разрушится в самый неподходящий момент, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Впереди больше половины чемпионата и решающие битвы в плей-офф ЛЧ (сегодняшний матч с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна определит лишь то, кто из двух клубов будет в группе первым, а кто — вторым), но пока «Интер» действительно впечатляет.