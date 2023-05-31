Звезду «Интера» Лукаку увидели с новой девушкой. Это известная рэперша, в которую стрелял бывший парень

Тот случай, когда пассия футболиста популярнее его самого.

Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку приехал на свадьбу к другу и партнеру по команде Лаутаро Мартинесу, но не один, а с эффектной темнокожей девушкой в изумрудном платье. На нескольких кадрах видно, что они держались за руки, обнимались и вообще много времени проводили вместе.

Не составило труда узнать спутницу известного игрока. Ею оказалась американская рэп-исполнительница Меган Ти Сталлион, которую было бы очень сложно назвать рядовой девушкой футболиста.

Меган очень популярна в Америке, свою карьеру она начинала с коротких фристайлов в соцсетях, которые становились вирусными и открыли ей дорогу на большую сцену. Тогда же девушка добавила к своему имени слово Stallion («Жеребец»), потому что так ее дразнили в школе из-за роста и внешности.

Фото Global Look Press

Ее треки регулярно попадают в лучшие музыкальные чарты мира, а стиль «уверенной в себе сексуальной женщины» копируют другие исполнительницы. А в 2021-м Меган получила три премии «Грэмми», став первой рэпершей XXI века, выигравшей в категории «Лучший новый исполнитель». Стоит ли удивляться тому, что она зарабатывает огромные деньги на творчестве и рекламных контрактах, а в 2023 году попала на обложку журнала Forbes, посвященному 30 самым успешным людям до 30 лет.

Фото Соцсети

Кстати, в соцсетях у девушки 31 миллион подписчиков, тогда как у футболиста все намного скромнее — всего лишь 9 миллионов.

Неизвестно, как давно они встречаются, но оба являются клиентами агентства Roc Nation, принадлежащего легендарному рэперу и продюсеру Jay-Z. Вероятно, что это сыграло роль в их знакомстве.

Фото Соцсети

Недавно Меган удивила фотографией на стадионе «Интера», заставив общественность гадать о том, что привело ее на футбол в Италии. Теперь же тайное стало явным — она прилетала поболеть за своего нового парня.

Фото Соцсети

Остается надеяться, что он окажется лучше старого, который прострелил девушке ноги. Случилось это на вечеринке в 2020 году. Сначала сообщалось, что она порезала ногу битым стеклом, но позже выяснились более шокирующие подробности. Между Меган и ее парнем Тори Лейнзом возникла ссора на почве ревности, в результате которой тот схватился за оружие и открыл огонь по ногам уходящей девушки. Во время операции врачи извлекли из нее две пули. На суде Меган заявила, что Лейнз предлагал ей миллион за молчание, потому что иначе он может провести в тюрьме ближайшие 22 года. Подозреваемый вину не признает, а судебное разбирательство еще продолжается.

Фото Global Look Press

Несколько дней назад Лукаку признался, что у него есть не один, а два сына. Первый, Ромео, появился в результате отношений с моделью Сарой Менс. А кто является матерью годовалого Джордана, футболист скрывает. Конечно же, это не Меган Ти Сталлион, но если у пары все сложится и она станет для детей новой мамой, то это будет очень крутая мама.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press