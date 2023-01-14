Хвича и Осимхен разорвали «Ювентус». Кварацхелия ведет «Наполи» к первому скудетто со времен Марадоны

Грузин стал героем главного матча тура в Италии, поучаствовав в четырех голах «Наполи».

Текущий расклад в серии А поразительно напоминал финал первого этапа туринской карьеры Массимилиано Аллегри. Казавшийся вечным гегемоном «Ювентус» пару раз засиживался на старте, отпуская в отрыв «Наполи». Однако зимой у неаполитанцев заканчивался бензин, и набиравшая ход «Старая синьора» показывала, кто настоящий хозяин в итальянском футболе.

Сейчас тоже было ощущение, что только «бьянконери» способны бросить вызов ушедшей в отрыв команде Лучано Спаллетти. Не «Милан», упустивший дома перевес в два мяча в игре с «Ромой». Не «Интер», который начал год с победы над «Наполи», но потом потерял очки с «Эмполи». А именно «Ювентус», по ходу турнира постепенно превратившийся в типичную команду Аллегри. Заточенную на результат и к визиту в Неаполь выдавшую серию из восьми «сухих» побед.

Отличная диспозиция перед игрой, в которой, по сути, решалась судьба чемпионской интриги. И Спаллетти был тысячу раз прав, утверждая, что Аллегри с помощью комплиментов в адрес Лучано маскирует собственные амбиции, а у «Юве» не может быть иных целей, кроме скудетто.

Тем более, к пятничной игре и Бремер в строй вернулся, и Кьеза наконец-то вышел на тот уровень готовности, когда можно выходить в стартовом составе. А ведь говорили, что его должно хватить лишь для замены под второй тайм. Но такие информационный вбросы — также элемент стратегии. И «Наполи» тоже темнил, так как с первых минут на поле появились вроде бы травмированный Ким Мин Джэ и пропустивший несколько тренировок Кварацхелия

Это, естественно, шутка, но будем считать, что Хвича просто отдохнул. Выглядел он посвежевшим и привычно ярким. А его эффектный удар слета стал предвестником гола Осимхена, подкараулившего отскок после сейва Щенсны. И в этом был определенный символизм, так как на отметке 777 минут «сухую» серию самой малопропускающей команды серии А (7 мячей) прервал лучший снайпер чемпионата.

Так неаполитанское пламя в первый раз растопило туринский лед. Второй этап извержения Везувия привел к тому, что поймавший кураж Осимхен заставил Бремера допустить немыслимую ошибку, а плохо сработавший в подстраховке Данилу дал столько времени и пространства Кварахцелии, что промахнуться грузинскому вингеру было сложнее, чем забить.

Трибуны взорвались в восторге, вслед за диктором несколько раз прокричав громогласное «Хвича!», только до праздника было далеко. Еще при счете 1:0 Ди Мария отметился попаданием в крестовину — и он же вполне заслуженно размочил счет, поочередно обыгравшись с Локателли и Миликом. А если бы не Мерет, невероятным образом среагировавший на срезку Ррахмани, на перерыв команды вполне могли уйти при равном счете, что гарантировало бы сумасшедший по накалу второй тайм.

Но, как оказалось, защитник сборной Косово пристреливался. Его следующий удар по тем же воротам уже во втором тайме восстановил отрыв в два мяча, а Хвича записал на свой счет еще один результативный балл при розыгрыше углового. И это было не все. Когда Мариу Руй около углового флажка накрыл прессингом Данилу, Кварацхелия выдал еще одну идеальную подачу на голову Осимхену. Без грузина обошлось только уже дежурное пятое взятие ворот за авторством Элмаса, что не отменяло бенефиса бывшего игрока «Рубина».

А ведь после паузы игру Хвичу критиковали, и это его вина, потому что он сам в первой половине сезона задрал планку ожиданий почти на космическую высоту. Однако Спаллетти всякий раз брал свою звезду под защиту, напомнив, что перед ЧМ-2022 Кварацхелии пришлось пропустить несколько туров из-за проблем со спиной.

Соответственно, пауза у него получилась слишком длинной. Зато прежний Хвича вернулся в самый нужный момент, и стал человеком, благодаря которому «Наполи» показал по-настоящему чемпионский футбол. «Ювентус», не пропускавший пять мячей в серии А почти 30 лет, был унижен и растоптан. Он, впрочем, остается в гонке за титулом. Отыграть 10 очков за 20 туров реально, а «Милан» в случае субботней победы над «Лечче» будет отставать от лидера всего на семь баллов.

Только ни одна из этих команд на данный момент не может сравниться с «Наполи» по качеству игры. А Хвича — делает разницу, приближая Неаполь к мечте о первом скудетто со времен Диего Марадоны.