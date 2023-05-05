Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство

Сегодня, 12:20
Болельщики «Наполи» 33 года ждали этого чемпионства — и дождались. После выездной ничьей с «Удинезе» (с прорывом счастливых зрителей на поле) в Неаполе началась грандиозная вечеринка, которая давно готовилась и явно продлится не один день.
Этой ночью вряд ли кто-то мог уснуть, а те, кто по каким-то немыслимым причинам равнодушен к футболу, просто не смог бы это сделать даже при желании, когда за окном творится такое. Десятки тысяч болельщиков высыпали на улицу отмечать победу своих любимцев.
Фейерверки, горящие фаеры, кричалки и песни, вжатые до упора клаксоны автомобилей — именно такой саундтрек играл в городе до самого утра.
Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке, их принес Диего Марадона — в сезонах-1986/87 и -1989/90.
Не обошлось и без трагических событий. La Repubblica сообщила, что во время празднования на улицах произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.
Для болельщиков постарше чемпионство стало особенным, ведь они на самом деле могли ждать его большую часть жизни.