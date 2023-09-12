Погба и допинг: похоже, это конец

Чемпиона мира-2018 могут дисквалифицировать на четыре года.

После матча 1-го тура серии А с «Удинезе» хавбек «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг — в его анализах обнаружен повышенный уровень тестостерона. Примечательно, что в той встрече француз не появился на поле, зато вышел на замену в двух следующих турах. Теперь Погба грозит дисквалификация до четырех лет. И, похоже, это конец карьеры, которая могла стать великой.

Многообещающее начало

В 2012 году 19-летний Погба ушел из «МЮ» в «Ювентус» свободным агентом. Это было смело — в Манчестере тогда еще царствовал сэр Алекс Фергюсон, но молодому футболисту хватило духа отказать великому тренеру, который обещал, что в будущем Поль станет ключевым игроком команды, надо только подождать. Полузащитник ждать не стал и умотал в Турин. Поступок хотя и стал дерзким (фанаты «МЮ» тогда очень невзлюбили Погба), но для построения карьеры правильным.

В Италии парня ждала другая жизнь — в Манчестере ему не доверяли, а в «Юве» с ходу дали место в старте. Рядом находился Пирло, который молодого Поля очень любил и не раз высказывался о нем позитивно. Также в центре поля поддержка шла от Маркизио и Видаля, вместе они все составили ударный квартет средней линии. В таких условиях великолепный талант Погба засверкал всеми красками.

Француз стал частью еще того, мощнейшего «Ювентуса», помогая доминировать в Италии и зажигать в еврокубках. Несмотря на юный возраст, он был важнейшим звеном тактических построений Антонио Конте. Погба прилично забивал, много ассистировал и склеивал игру с отличавшей большого мастера эстетикой.

Вместе со «Старой синьорой» он завоевал четыре скудетто, два Кубка и три Суперкубка, плюс выходил в финал Лиги чемпионов. Когда Golden Boy-2013 оказался у Погба, только ленивый не прочил ему большое будущее как у других великих французов — Виейра или даже Зидана. Вот за каким игроком пришел в 2016 году «Манчестер Юнайтед», заплатив рекордные 105 миллионов евро.

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Что пошло не так в «Юнайтед»

В Манчестере у Погба не задалось. Практически сразу стало ясно, что «МЮ» — ни разу не «Ювентус». «Дьяволы» не выступали в Лиге чемпионов, не боролись за титулы, среды партнеров у Погба не было никого и близко похожего на Пирло или Маркизио. А тренер — не влюбленный в тебя Конте, а недоверчивый и злой Жозе Моуринью.

Все это так себе тянет на оправдание дальнейшего провала — от человека за 100 плюс миллионов евро ожидаешь результата при любых условиях. Но в этом и крылась главная печаль карьеры Погба — он был прекрасен, только когда все вокруг него идеально. В первую очередь — во взаимоотношениях. У Моуринью же все иначе — ты либо даешь результат, либо нет, и никто не станет проводить с тобой тонкую психологическую работу.

Статистика Погба при португальце поползла вниз — в сезоне-2016/17 он сделал 9+6 во всех турнирах по системе «гол плюс пас», в следующем — 6+12. Для сравнения: в последние два года в Италии Поль выбивал 10+11 и 10+13 — совершенно другая картина. Но это сухая статистика, а ведь кроме нее у француза начались гигантские проблемы с болельщиками и прессой. От него ждали того, что он подтянет общий уровень «МЮ», а не регрессирует к среднему.

Погба не смог оправдать ожиданий. Даже после ухода ненавистного Моуринью (португалец действительно стал таким для француза — у них шла чуть ли не открытая война) и прихода Сульшера ситуация не выправилась.

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Последние сезоны в Манчестере — тоска

Сульшер в Манчестере стал не просто заменой токсичному и надоевшему всем Моуринью, но и воплощением надежд на перемены. Все детали сбоившего механизма заменялись — попал под раздачу и нестабильный Погба. Хотя поначалу все казалось супер: тренер заявлял, что хочет строить команду вокруг Поля, а тот отвечал игрой — в первый же сезон при норвежце оформил 16+11, почти как в старые добрые времена.

Но уже в следующем году все сломалось. На француза обрушилась эпидемия травм — практически весь розыгрыш-2019/20 хавбек лечился. За это время Сульшер научился строить футбол без него — для Погба, которому внимание и любовь важны как ежемесячная смена прически, это оказалось фатальным. Больше он ни в одном сезоне до ухода не провел в составе «МЮ» и двух тысяч минут — иначе говоря, выпал из основы. Жуткий сезон «Дьяволов» при Ральфе Рангнике стал последним для Погба — и депрессивный, токсичный полузащитник органично вписывался в унылую картину.

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«Ювентус» — продолжение кошмара

Уходя в «Ювентус» на приличную зарплату в 8 миллионов евро в год (а еще получив 10-й номер), Погба, вероятно, надеялся вернуть лучшие времена. Психологически это был неплохой ход — такой игры, как за «Юве» в начале десятилетия, Поль не показывал ни разу за всю карьеру, не считая крутых отрезков в составе сборной Франции на больших турнирах.

Но Погба вряд ли учел один момент — как и в 2016-м, он вернулся в команду на излете, в разваленную империю. В туринской раздевалке уже давно нет титанов, чемпионы в Италии уже несколько сезонов другие — «Юве» трудно с ними конкурировать. Даже Лига чемпионов несколько раз оказывалась на грани — точная копия «Манчестер Юнайтед» пост-фергюсоновской эпохи.

Да и Погба уже не 20 лет — к 30-ти организм начал разваливаться. Только придя в старый новый клуб, Поль травмировал колено и с тех пор пропустил уже 54 матча, лишь изредка выходя на поле. Массимилиано Аллегри весной верил в старого любимчика: «Погба — выдающийся футболист, когда речь идет об игре на чужой половине поля. Конечно, я выпускал бы его в стартовом составе в каждом матче, если бы Поль находился в оптимальной форме».

Но теперь, кажется, стимулов верить в перерождение больше не осталось. 20 августа, после матча «Удинезе» — «Ювентус», француз провалил допинг-тест. Обнаружено, что у него радикально превышен тестостерон, отвечающий за рост мышечной и костной массы.

Об этом стало известно 11 сентября, и пока все пребывают в шоке. «Ювентус» в официальном обращении оставил за собой право на дальнейшие процессуальные действия, агент игрока считает, что он невиновен, а сам Поль молчит. Ему уже дали временную дисквалификацию, и, если француз не оправдается или не опровергнет результаты, ему грозит отстранение от футбола на срок от двух до четырех лет. Что будет равно досрочному завершению карьеры как минимум на топ-уровне.

Учитывая, что вратаря Андре Онана в 2021 году дисквалифицировали просто за то, что он по ошибке принял таблетки жены с фуросемидом, прогноз для Погба неутешительный. Вероятно, дисквалификация действительно будет. И на этом большая карьера Поля, по сути, будет закончена. Да, он стал чемпионом мира и провел несколько удивительных сезонов. Но огромный талант не реализовал даже наполовину.