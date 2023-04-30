Миранчук обидел бывшую команду. Но его «Торино» все равно проиграл «Аталанте»

Активности российского полузащитника не хватило даже для ничьей.

Несколько лет назад в российском футболе укоренилась дурацкая, на мой взгляд, привычка запрещать отданным в аренду футболистам играть против команды, которой они принадлежат. Или же получать такое разрешение, только выплатив определенную сумму денег. Хотя чего бояться, если речь идет о молодом игроке, которого вы специально отдали, чтобы он получал практику? Или о куда-то пристроенном футболисте, который, как вы считаете, вам не нужен и не принесет пользы?

К счастью, в той же Италии ничего подобного нет, во всяком случае, в масштабах, сравнимых с российскими. Поэтому вопрос об участии Алексея Миранчука в матче против «Аталанты», которой он принадлежит, даже не стоял. Вернее, не сыграть россиянин мог только по решению главного тренера «Торино» Ивана Юрича. Но тот выпустил Миранчука в старте. К слову, встречу первого круга полузащитник пропустил из-за травмы, которую залечивал вторую половину августа и весь сентябрь.

Здесь можно было бы порассуждать — мол, вот он шанс проявить себя перед Джан Пьеро Гасперини, но это не имеет особого смысла. Просто потому, что нынешняя «Аталанта» совсем не похожа на ту команду, в которую переходил Миранчук. Та была яркой, стильной, жестко прессингующей и нацеленной на владение и доминирование. Нынешняя версия «Аталанты» может совершенно спокойно отдать мяч команде типа «Торино» и защищаться низким и средним блоком, не особо включая прессинг.

О многом говорит статистика первого тайма: хозяева почти вдвое превзошли «Аталанту» по количеству передач — 338 против 185. При этом никакой пользы из этого извлечь не могли. За первые 45 минут «Торино» ни разу не ударил по воротам — не в створ, а вообще. Ни единой попытки. И гордые 0,00 в графе xG. Все, что могли изобразить туринцы — это унылый перекат мяча между тройкой защитников, а потом безадресный заброс вперед на Антонио Санабрию.

«Аталанта», правда, была ничуть не лучше. Гости ударили по воротам всего один раз: Давиде Дзаппакоста пнул мяч с острого угла, а голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич пустил его в ближний. Суммарный xG за первый тайм — 0,06.

И это не какая-то разовая аномалия. «Аталанта», бывшая недавно прессинг-машиной, сейчас по интенсивности прессинга занимает только 9-е место с показателем PPDA в 11,27. Да, формально команда Гасперини не стала меньше забивать — перед этим туром у нее был 51 гол и она делила 2-4-е место с «Миланом» и «Интером». Правда, получилось так во многом благодаря сумасшедшей победе над «Салернитаной» со счетом 8:0.

Однако все это не мешает «Аталанте» претендовать на еврокубки и даже на попадание в Лигу чемпионов, а также прокачивать молодых игроков — таких, как защитник Джорджо Скальвини или нападающий Расмус Хойлунн.

В любом случае, вряд ли Миранчук хотел что-то доказывать «Аталанте» и лично Гасперини. Скорее, ему нужно было доказывать Юричу. В прошлом туре против «Лацио» россиянин впервые в сезоне просидел весь матч в запасе, так и не выйдя на поле. И, как кажется, Миранчук сумел убедить хорватского тренера «Торино», что должен играть постоянно.

Даже в первом тайме, совершенно ужасным для хозяев, россиянин старательно искал мяч, получал передачи и пытался найти хоть какие-то варианты для обострения. После перерыва подзавелся весь «Торино», а Миранчук принял непосредственное участие в голевой атаке. Он хлестко пробил издали, мяч слегка задел Мартена де Рона, вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло справился, но на добивание первым успел Санабрия, забив свой десятый гол в чемпионате. Шестой ассист в сезоне Миранчуку не запишут, но без него и его активности «Торино» точно бы не забил.

Правда, этот гол не принес хозяевам даже ничью. В самой концовке Дуван Сапата, прямо как старые времена, ускорился, обыграл Пера Схурса, усадив голландца на пятую точку, и классно пробил в дальний верхний угол. Напомнив всем, что несколько лет назад забивал по два десятка голов за сезон.

В следующем туре «Торино», который состоится уже посреди недели, сыграет в гостях с «Сампдорией».