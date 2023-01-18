Идеальный партнер Хвичи в «Наполи». Осимхен торговал на свалке и болел малярией, а сейчас зажигает с 18 винтами в лице

Слуцкий считает его более крутым форвардом, чем Холанн.

По набору качеств превосходит Холанна

«Наполи» мчится к первому чемпионству за 33 года — со времен Диего Марадоны. Мало кто ожидал, что после ухода Инсинье, Кулибали и Руиса южане выдадут такой мощный сезон. Но новички, в том числе Хвича Кварацхелия, идеально вписались в команду, которую теперь называют чуть ли не самой яркой в Европе. Одна из важнейших деталей коллектива — Виктор Осимхен, форвард, за которого летом 2020 «Наполи» заплатил рекордные для себя 75 миллионов евро. Но уже сейчас нет сомнений, что клуб заработает на его перепродаже. К данному моменту Виктор возглавляет бомбардирскую гонку серии А — пишут, что в его услугах заинтересованы «Реал», «МЮ», «Челси» и «ПСЖ».

А ведь несколько лет назад он мог оказаться в ЦСКА и конкурировать с Федором Чаловым и Ильей Шкуриным. К слову, бывший тренер армейцев Леонид Слуцкий считает, что Осимхен талантливее Эрлинга Холанна: «По каким-то моментам — как Холанн играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает — мне не кажется, что Эрлинг — длинная история прямо гипертопового уровня. Осимхен, мне кажется, может быть игроком на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанна».

Виктор Осимхен в 2017 году. Фото Global Look Press

Бегал за машинами с водой и собирал на помойке бутсы

Осимхен родился в Лагосе, самом крупном городе Африки. Ежедневно на местную свалку Олусосун прибывает от трех до десяти тысяч тонн бытовых отходов. Прямо посреди гор мусора стоят жилые дома, тысячи людей копаются в отходах в надежде найти одежду или вещь, которую можно обменять на еду. Тут и прошло детство будущего нападающего «Наполи».

«Мы с друзьями искали на свалке бутсы. Левая Nike, правая Adidas, иногда получалось собрать пару. Я жил в очень бедном районе, а наша семья была самой бедной среди соседей», — рассказывал Осимхен в интервью The Independent.

Матери Осимхена не стало, когда ему было шесть, а отца уволили с работы в полиции. Зарабатывать пришлось всем членам семьи, в том числе Виктору, младшему из семи детей. Он продавал воду посреди дороги, бегал за машинами и ловил деньги на ходу, а еще торговал на свалке. Его братья тем временем раздавали газеты, а сестры меняли апельсины на еду. Все знали, что Осимхен из очень бедной семьи, этим пользовались и соперники на детских турнирах.

«Однажды мальчик из другой команды во время игры сказал, что у меня дома нет денег и мой папа просит еду у его мамы. Я расплакался. Я часто плакал. Помню, как арендатор приходил за деньгами к отцу, злился, а я прятался в угол и молил Бога помочь нам».

Мольбы Виктора были услышаны. Сейчас Осимхен третий в «Наполи» по зарплате (получает 4,5 миллиона евро в год), а его семья ни в чем не нуждается.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Разбил себе лицо после промаха Терри в московском финале ЛЧ

Осимхену было девять с половиной, когда «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретились в Москве в финале Лиги чемпионов.

«Я не болел ни за одну из команд, но так расстроился, когда Терри не забил пенальти, что побежал из бара на улицу. Внутрь как раз заходила женщина, она открыла дверь мне навстречу... Бум! Крови было много, веко рассечено», — рассказывал Осимхен.

Игравшего на улице Осимхена заметили скауты академии Ultimate Strikers, а европейские клубы узнали о Викторе осенью 2015-го — во время чемпионата мира U-17 в Чили. В группе Нигерия победила США с Кристианом Пулишичем, в четвертьфинале разбила Бразилию с Эдером Милитао (3:0), в финале обыграла Мали 2:0. Осимхен забил во всех семи матчах турнира (в двух — по несколько раз). С десятью голами Виктор стал лучшим бомбардиром турнира и вторым среди лучших футболистов ЧМ.

В 2018 году заболел малярией и мог оказаться без клуба

После сезона-2017/18 нападающий отправился отдыхать в Нигерию, где переболел малярией. По возвращению в «Вольфсбург» его посадили на двухнедельный карантин. Потом немецкий клуб решил избавиться от Виктора и выставил на его трансфер. После болезни футболист ослаб настолько, что не прошел медосмотр в «Брюгге» и «Зюлте Варегем». Рискнул только скромный бельгийский «Шарлеруа», и Осимхен отблагодарил клуб 20 голами в 36 матчах. Бельгийцы провернули красивую схему — активировали опцию выкупа у «Вольфсбурга» за 3,5 миллиона евро и тут же перепродали его в «Лилль» за 22,4 миллиона. Позже Осимхен признавался, что его карьера началась именно в «Шарлеруа».

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Фото Reuters

Мог оказаться в РПЛ

После мощного сезона в «Шарлеруа» было очевидно, что Осимхен не задержится в Бельгии. После переезда во французский «Лилль» в 2018 году в российских СМИ появилась информация, что московскому ЦСКА в мае того же года предлагали купить нападающего всего за 8 миллионов евро. Но тогда армейцы потратили много сил и денег на выкуп Николы Влашича у «Эвертона».

Для Осимхена же все сложилось удачно — летом 2019-го он перешел в «Лилль» за 22,4 миллиона евро, забил 18 голов в 38 матчах и уже летом 2020-го был продан в «Наполи» за сумасшедшие 75 миллионов. Конечно же, неаполитанцы переплачивали — в 22 года Осимхен не бил рекорды результативности как Холанн. Но скаутов удивляло, насколько разносторонним является этот нападающий. Виктор и правда форвард без слабых мест: хорош в завершении, дриблинге, позиционных и быстрых атаках, скоростной, атлетичный. Плюс ко всему шикарно адаптируется под партнеров, умеет играть в подыгрыше и пашет без мяча. Неудивительно, что Слуцкий считает, что по набору качеств Осимхен круче Холанна.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

Получил жуткую травму лица — в его челюсти 18 винтов

Уже больше года Осимхен играет с маской на лице. Это последствия травмы, которую он получил в ноябре 2022 года в матче с «Интером», столкнувшись с защитником нерадзурри Миланом Шкриньяром. Виктор перенес сложную операцию на скуле и глазнице — теперь в его челюсти 18 винтов.

«Это было похоже на предсмертную травму, — вспоминает нападающий. — У меня 18 винтов в челюсти. Когда я попал в больницу, сказал врачу, что буду отсутствовать максимум две недели. Когда проявили снимок, выяснилось, что у меня сломано множество костей — некоторые пришлось удалять, выправлять и вставлять обратно. Было много бессонных ночей, я не мог спать и есть от боли. Но я — лев и знаю свою ментальность».