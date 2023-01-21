«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Подробности нового скандала вокруг итальянского гранда.

Переписывание отчетности

«Ювентус» не первый раз получает жесткое наказание за незаконные действия. В 2006 году итогом крупного коррупционного скандала стали перевод туринцев в серию В и лишение их двух скудетто. Главное действующее лицо того дела — экс-гендиректор клуба Лучано Моджи — давно отстранен от работы, но, как оказалось, новые боссы тоже склонны к нарушению закона.

Во время кальчополи основные обвинения руководства «Ювентуса» касались договоренностей с судьями. На этот раз туринцы наказаны за финансовые махинации. «Юве» многократно вносил изменения в отчетность: предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро, а это существенная сумма для актива, чьи акции торгуются на фондовой бирже.

Туринский клуб делал это для того, чтобы хотя бы на бумаге компенсировать потери от жирного контракта Криштиану Роналду и пандемии ковида. Карантин особенно повлиял на дело: тогда «Юве» объявил, что все футболисты отказались от зарплат за четыре месяца, а на самом деле — за один. Экс-форвард команды Пауло Дибала рассказал следователям, что той весной футболисты договорились с клубом лишь об отсрочке зарплат. Тайное соглашение тогда было подписано и с Криштиану, причем, судя по последним новостям, португалец до сих пор не получил свои деньги и готов подать на бывшего работодателя в суд.

Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене. Фото Global Look Press

Дисквалификации руководства

Разбирательство идет больше двух лет. За это время полиция Турина обыскивала штаб-квартиру «Ювентуса», допрашивала всех причастных лиц, изымала документы. В апреле 2022 года сообщалось лишь о том, что туринцев могут оштрафовать на 800 тысяч евро и дисквалифицировать руководителей клуба на различные сроки. Но со временем ситуация стала ухудшаться, поэтому в ноябре прошлого года в отставку подало все руководство: глава клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семеро членов совета директоров.

В зале суда прокуратура потребовала снять с «Ювентуса» девять очков, но приговор оказался страшнее. С туринской команды сняли 15 очков в текущей таблице чемпионата Италии, а экс-руководители на различные сроки были отстранены от работы в итальянском футболе с аналогичным прошением в адрес УЕФА и ФИФА. К примеру, Недвед получил 8 месяцев дисквалификации, Арривабене и Аньелли — по 24 месяца, а наиболее суровое наказание понес бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, ныне работающий в «Тоттенхэме», — 30 месяцев.

Футболисты «Ювентуса». Фото Reuters

Это еще не конец?

Для «Ювентуса» потеря 15 очков означает крах надежд на возвращение скудетто и мизерные шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Туринцы рухнули c третьего места на десятое и теперь отстают от зоны ЛЧ на 12 очков. Но «Юве» не сдается — клуб уже объявил, что подаст апелляцию в Комитет спортивных гарантов. Адвокаты туринцев сказали, что решение суда — это «вопиющая несправедливость».

Разбирательства на этом, правда, не завершены. На 27 марта назначен другой суд, который рассмотрит уже уголовные дела, так что бывшие боссы «Ювентуса» вполне могут быть лишены свободы.